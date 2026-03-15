per l’atletico sestu un primato in solitudine 

L’Atletico Sestu vince e si porta al primo posto in solitudine nel campionato regionale di serie C1. Un netto 10-3 allo ZB Iron Bridge grazie a una prestazione offensiva di alto livello. Il Cus Cagliari ferma sul 3-3 il Fanni Futsal Sassari che perde contatto con la vetta ora distante due punti. Colpo esterno per il Domus Futsal Perdaxius, capace di imporsi sul campo dell’FC Alghero con il punteggio di 4-3. Successo in trasferta anche per l’Oristanese, che espugna il campo della Villacidrese al termine di una sfida molto combattuta. Vittoria importante inoltre per l’Ichnos Calcetto, che supera il Decimo Futsal, mentre il Futsal Villasor conquista i tre punti sul campo del Ce Chi Ciak.

In Serie C2 prosegue il momento positivo del Sarfut 21, che si impone con autorità sul campo del DYM Sport per 4-0 e prosegue la corsa in vetta. Successo casalingo per il Portoscuso Calcio, che supera 4-3 il Calcio a 5 Gonnesa al termine di una gara combattuta. Pareggio tra San Pio X e Cus Sassari, con il risultato finale di 2-2. Vittoria di misura per la Mediterranea Cagliari che batte 3-2 il Parco Cross Città di Serrenti, mentre la Virtus San Sperate conquista un largo successo contro il Malasainas. La sfida tra Babylon e Uta termina 4-1 per i padroni di casa. (lu. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA