Pedofilia, giornalista arrestato 

Roma. Nei telefoni gli investigatori hanno trovato foto e video di minorenni. E fra quelle immagini sconvolgenti c’erano anche quelle della figlia 16enne della compagna, e perfino dei due nipotini di 5 e 8 anni della donna, figli del fratello.

L’inchiesta

Un giornalista di 52 anni è stato arrestato dai carabinieri nella sua abitazione a Roma, in contemporanea, a Treviso, è finita in manette la sua compagna, un’insegnante di 48 anni, con l’accusa di violenza sessuale su minori e pedopornografia, detenzione e accesso a materiale pornografico. I due saranno sottoposti all'interrogatorio di garanzia questa settimana. Entrambi sono sospettati di far parte di un giro più vasto di pedofilia, al centro di un’inchiesta della Procura della capitale. I nomi non vengono diffusi per non rendere identificabili i bambini coinvolti.

La denuncia

Le indagini sono scattate in seguito alla denuncia presentata dall’ex compagno della donna, dopo che la figlia ha raccontato di aver trovato sul pc della madre uno scambio di materiale pedopornografico con un uomo, che poi si scoprirà essere il giornalista, «ex vicedirettore di un telegiornale nazionale e con un incarico ai vertici della comunicazione di una società partecipata pubblica», a quanto ricostruito da alcuni quotidiani. Una denuncia che ha poi trovato riscontro in testimonianze e nel materiale informatico sequestrati.

I carabinieri

Secondo i carabinieri è stata trovata «una elevatissima mole di dati afferenti foto e video dal contenuto sessualmente esplicito». E nelle chat tra gli indagati sono stati «rilevati contenuti di natura pedopornografica, commenti scambiati tra i due, con riferimento alle foto che ritraevano i minori nelle zone intime» oltre ad altri commenti «che fanno ipotizzare che i bambini siano stati costretti a subire attenzioni di natura sessuale dalla zia».

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