Paura nel centro storico, crolla il muro di ladiri di una casa abbandonata 

Crolla il muro di ladiri di un’abitazione abbandonata in via Attilio Mereu, nel bel mezzo del centro storico di Monserrato. Il cedimento è avvenuto martedì sera all’improvviso. Nessun ferito, solo tanta paura da parte dei residenti della via. Sul posto sono poi intervenute le squadre della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco insieme al Comune per verificare la situazione e mettere in sicurezza l’area con le transenne.

«Siamo intervenuti in sinergia con la Polizia Municipale, che ringrazio, al fine di interdire la strada al passaggio dei detriti» ha spiegato l’assessore al Lavori Pubblici Raffaele Nonnoi. Non è il primo caso di cedimento. Come spiegato dagli abitanti, si tratta infatti del quarto crollo registrato nella stessa via dopo gli episodi del 2011 - quando i detriti colpirono l’auto di un residente causando diversi danni - 2021 e 2025. Nella giornata di ieri è arrivato l’intervento del Comune con l’ordinanza firmata dal sindaco Tomaso Locci: l’amministrazione si è detta pronta ad intervenire nel caso non venissero rispettati gli obblighi imposti al proprietario dell’abitazione. «Abbiamo emesso l’ordinanza dando al proprietario delle mura 7 giorni per mettere tutto in ripristino e in sicurezza. Nel mentre è stato sanzionato a gli abbiamo imposto il ripristino. Stiamo seguendo la situazione con attenzione, è nostro interesse riaprire al più presto la strada», conclude l’assessore Nonnoi.

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