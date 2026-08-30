Paura durante la festa, balcone preso di mira con una grossa pietra 

Non solo musica e locande: San Platano viene rovinata da un gruppo di persone che hanno lanciato una grossa pietra nella casa di una famiglia di Villaspeciosa.

A denunciarlo è stata una cittadina che ha mandato un messaggio al sindaco Gianluca Melis: «Alle 2,30 qualcuno ha lanciato una pietra sul mio balcone, fortunatamente non ha preso nessuno», ha detto la donna. «Ha colpito il muro ma poteva essere uno dei bambini. C’è la festa e tutti vorremo essere di buon umore e godercela senza aver paura che qualcuno abbia di queste idee malsane». La donna dice inoltre che non sa dire chi possa aver fatto il danno, ma alcuni dei suoi parenti «hanno visto un gruppo di ragazzi un po’ agitati».

I cittadini di Villaspeciosa sperano che quello accaduto ieri durante la festa di San Platano sia solo un episodio. Il sindaco Gianluca Melis non vuole minimizzare: «Villaspeciosa in queste giornate è presa d’assalto da tantissimi ragazzi e ragazze che arrivano da tutto il circondario», spiega per poi aggiungere: «Non ho avuto altre segnalazioni di atti vandalici come quello denunciato e questo mi fa pensare che possa essere l’atto di un balordo che pensa fosse giusto divertirsi in quel modo. Come ho detto pubblicamente ci può stare quasi tutto ma non ci può stare l’atto che danneggi o metta a rischio l’incolumità del prossimo».

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