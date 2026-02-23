VaiOnline
La protesta.
24 febbraio 2026 alle 00:27

“Passeggini vuoti” a Cagliari per difendere la sanità pubblica 

Sarà ancora una volta un'occasione per ribadire che l'assistenza sanitaria non deve essere negata soprattutto ai bambini. Il prossimo 7 marzo, in occasione della manifestazione di Cagliari promossa dal Coordinamento dei comitati sardi per la sanità pubblica, che denuncia una situazione «al collasso» per il Servizio sanitario sardo, sarà presente anche il comitato “Passeggini vuoti”, lo stesso che a dicembre aveva organizzato una manifestazione a Baratili, invadendo la strada con passeggini e carrozzine e tutto ciò che viene utilizzato nei primi anni di infanzia. L’appuntamento è fissato per le 9 in piazza dei Centomila, presso la gradinata della basilica di Bonaria. Alle 9,30 partirà il corteo diretto verso il palazzo del Consiglio regionale. «Noi genitori saremo presenti con i passeggini vuoti - spiega Alessio Fanari che guida il comitato - simbolo di una questione che riguarda ogni famiglia. La partecipazione è fondamentale sia per chi ha il pediatra, sia per chi non ce l’ha, perché la sanità pubblica è un bene comune». Il comitato, la settimana scorsa, è stato convocato dalla direzione sanitaria della Asl di Oristano per affrontare tutte le problematiche, in attesa dell'attivazione degli Ascot per i più piccoli. ( s. p. )

