«Passeggero disabile lasciato a terra: episodio inaccettabile» 

Un passeggero con disabilità lasciato a terra all’aeroporto di Cagliari, nonostante avesse comunicato in anticipo tutte le informazioni necessarie per il trasporto della propria carrozzina elettrica. Sul caso, avvenuto il 20 settembre, il consigliere regionale Alessandro Sorgia ha presentato un’interrogazione al presidente della Regione e all’assessore dei Trasporti.

L’uomo doveva raggiungere Roma per sottoporsi a visite mediche specialistiche e rispettare alcuni impegni professionali. Secondo la ricostruzione di Sorgia, aveva trasmesso ad Aeroitalia e al servizio di assistenza aeroportuale tutta la documentazione richiesta. Al momento dell’imbarco, però, sarebbero sorte contestazioni sulle caratteristiche della carrozzina e sulle procedure per scollegarne la batteria. Il passeggero sarebbe rimasto oltre un’ora su una sedia di transito inadatta alle sue condizioni, perdendo il volo e le visite programmate. Denunciati anche danni alla carrozzina. Sorgia parla di un episodio «inaccettabile».

Intanto, novità per la stazione ferroviaria di Elmas Aeroporto: Rfi ha aperto un secondo ingresso realizzato con un investimento di 1,2 milioni. Previsti una rampa accessibile alle persone con mobilità ridotta, una scala e nuovi percorsi pedonali.

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