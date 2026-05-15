Parco Rolandi, via ai cantieri per riqualificazione e chiosco 

Il Municipio di San Gavino vuole dare nuova vita al parco comunale Rolandi, il grande polmone verde di circa un ettaro nel centro urbano. Sono appena iniziati i lavori per la sistemazione di diverse aree, come spiega il sindaco Stefano Altea, che ha la delega ai Lavori pubblici: «Iniziano a delinearsi le prime zone per i giochi, che saranno ben dieci suddivisi per le diverse fasce di età, e le aree saranno circondate da alberi e da prato verde naturale. La zona sarà completamente riqualificata, con un'area estesa per nuovi giochi per i bambini dalla fascia più giovane (1-3) fino a quelli più grandi».

Il Comune ha investito risorse importanti per il parco: i lavori costeranno 150mila euro ed è prevista un'area verde curata per sport all'aperto. Approvato il regolamento del parco, la cui manutenzione del verde sarà slegata dalla gestione del chiosco, per affidare il quale gli uffici del Comune stanno lavorando a un bando. «L'obiettivo – aggiunge il sindaco - è migliorare e ampliare il chiosco, in modo che possa essere utilizzato per tutto l'anno e non solo nella bella stagione».

Si prospetta dunque una rinascita nella gestione del parco comunale, rimasto per troppi mesi (anche nell’ultima estate) senza gestione e terra di nessuno con il chiosco-bar e i servizi igienici chiusi, mentre ora si stanno gettando le basi per il rilancio e una gestione più accurata.

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