Parcheggi a pagamento anche la notte 

Anni fa fece discutere il caso dell’auto di un turista giapponese rimasta “intrappolata” nei parcheggi coperti di piazza Vittorio Emanuele perché la struttura, il sabato pomeriggio, veniva chiusa senza alcun servizio di apertura straordinaria, neppure su chiamata. Ora il Comune di Nuoro cambia completamente impostazione: i parcheggi coperti resteranno aperti anche di notte e nei festivi e sarà introdotto il pagamento della sosta notturno. La decisione è contenuta in una delibera approvata dalla Giunta. Il provvedimento riguarda i parcheggi di piazza Italia, piazza Vittorio Emanuele e del centro Intermodale. Per gli utenti occasionali, le tariffe varieranno.

In piazza Italia e al Centro Intermodale la notte, dalle 21 alle 7, sostare costerà 60 centesimi l’ora, mentre in piazza Vittorio Emanuele costerà un euro l’ora. Previsti nuovi abbonamenti per lavoratori, residenti e domiciliati, o per la sosta notturna. In piazza Vittorio Emanuele, ad esempio, saranno disponibili trenta posti residenti o domiciliati con abbonamento notturno da 50 euro mensili. Per il Comune, la nuova organizzazione consentirà di migliorare la sicurezza stradale, ridurre la sosta selvaggia e alleggerire il traffico generato dagli automobilisti alla ricerca di un posto libero.

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