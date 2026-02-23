Parapetti pericolanti nella passeggiata 

Nastri rossi e bianchi che tagliano il panorama, transenne appoggiate alle ringhiere e tratti di passeggiata improvvisamente off-limits. È l’immagine che oggi si presenta lungo il lungomare Dante e Valencia, nel cuore della storica passeggiata degli anni Cinquanta, tra la Torre di San Giacomo e Las Tronas. Alcuni segmenti sono stati interdetti al passaggio dei pedoni dopo che i vigili del fuoco hanno rilevato criticità nei parapetti e nelle parti in muratura. Le ringhiere, in ferro zincato, erano state installate dopo la tragedia del 2014, quando un pensionato algherese intento ad ammirare il mare, precipitò sugli scogli a causa dell’improvviso cedimento del parapetto. In quei giorni, per far fronte all’emergenza, furono montate in fretta strutture provvisorie con tubi innocenti, poi sostituite da elementi più stabili e decorosi. Un intervento che doveva restituire sicurezza e serenità a uno dei luoghi simbolo della città.

Adesso, però, il problema si ripresenta sotto altra forma. Non sono tanto le ringhiere in sé a destare preoccupazione, quanto il deterioramento delle basi in muratura che le sostengono. In più punti si notano fessurazioni, distacchi e segni evidenti di sgretolamento. La bufera della scorsa settimana, con mareggiate e raffiche intense, non ha fatto che accelerare un processo già in atto. Per ragioni di sicurezza alcune porzioni sono state transennate, limitando la fruizione della passeggiata. L’Amministrazione comunale è ora alla ricerca di un’impresa specializzata per effettuare le prove di carico e verificare la tenuta strutturale dei parapetti. Solo dopo le verifiche tecniche sarà possibile programmare un intervento risolutivo.

RIPRODUZIONE RISERVATA