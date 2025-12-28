VaiOnline
San Giovanni Suergiu.
29 dicembre 2025 alle 00:09

Palestra dedicata a Mario Pintus 

È stata intitolata a Mario Pintus la palestra comunale di via Mascagni a San Giovanni Suergiu.

Alla cerimonia, presieduta dalla sindaca Elvira Usai, hanno partecipato anche l’assessore allo Sport e vice sindaco Marco Zusa, l’assessora regionale allo sport Ilaria Portas e il presidente della Fipav Sardegna Eliseo Secci e Giuseppe Perra della Pallavolo Sulcis. Nel corso della cerimonia è stata scoperta una targa commemorativa benedetta dal parroco Don Tonino Bellu.

Mario Pintus, morto nel 2011, è stato dirigente e coordinatore della società Gruppo Amicizia Pallavolo di San Giovanni Suergiu e ha rappresentato un esempio di amicizia impegno e lealtà, in particolare nello sport e nel sociale, rappresentando un punto di riferimento per l’intero territorio.

