Decreto.
07 febbraio 2026 alle 00:30

Pacchetto sicurezza, Mattarella deve aspettare 

Dopo il via libera del Consiglio dei ministri il decreto sicurezza è atteso al Colle. Ma ieri, a ventiquattro ore dall’approvazione, il testo non era ancora stato trasmesso da Palazzo Chigi. È possibile che gli uffici tecnici dei ministeri di Interno e Giustizia stiano facendo le ultimissime limature. L’esame dunque potrebbe slittare a lunedì. Intanto il governo è già al lavoro su un terzo provvedimento, che dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri la settimana prossima e riguarderà esclusivamente il capitolo immigrazione. Nel disegno di legge confluiranno norme stralciate dal disegno di legge sulla sicurezza, tra cui il blocco navale e il ritorno del “sistema Albania”.

