07 febbraio 2026 alle 00:30

Il malessere degli studenti e lo sberleffo della Goliardia 

La riflessione profonda e lo sberleffo irriverente della goliardia. È la voce di due ragazze a spezzare la routine della celebrazione. Nicoletta Pinna, rappresentante dei dottorandi e degli specializzandi, ha portato sul palco il tema del malessere del mondo studentesco parlando di domande urgenti «quando ci troviamo davanti ad episodi di cronaca come quello di una giovane universitaria, che prima di togliersi la vita, ha lasciato scritto ai suoi genitori: Mi avete dato tutto il necessario e anche il superfluo ma non l’indispensabile . Sono parole che ci interrogano profondamente, parole che dicono di solitudine, nonostante l’apparente presenza di rapporti, di un vuoto che non nasce dalla assenza di mezzi, o di benessere, ma dalla mancanza di senso, di ascolto, di orientamento, di uno scopo nella vita. Questo non riguarda solo una famiglia. Riguarda tutti noi. Possediamo strumenti, opportunità, informazioni, ma forse ci manca l’indispensabile, un significato, una direzione, qualcuno che ci insegni non solo che cosa sapere, ma perché sapere».

È salita sul palco come un ciclone Anda I Maxima Aurea, al secolo Gabriella Piga, la seconda studentessa a ricoprire il ruolo di Pontefice della Goliardia turritana, e ha esordito così: «Buongiorno magnifico rettore Gigioni e festante e per nulla annoiato pubblico in sala». Per Mariotti, novello Trump, la Pontefice lancia l’endorsement per la rielezione: «Maga, magnificus Gavino again». Poi minaccia di mandare qualcuno tra il pubblico a chiedere di cosa di occupa esattamente Fitto al quale regala la feluca di Giurisprudenza. Il sindaco Mascia avrà la maschera di Batman, in memoria del salvataggio del tablet di Massimo Lopez. Decisamente meglio dello stetoscopio donato ad Alessandra Todde, riferimento poco velato alla crisi della Sanità. (c.d.r.)

