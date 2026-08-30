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Al Borucca.
31 agosto 2026 alle 01:39

Ozierese inarrestabile  

Cinque reti al Buddusò e qualificazione agli ottavi ipotecata 

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Buddusò 0

Ozierese 5

Buddusò (4-4-2) : Canu, Ghisu, Piriottu, Nieddu, Olechar (1’ st Lorenzo), Ferrer, Marrone (40’ st Altana), Matassa, Mugianu, Mandras (1’ st Bertotto), Maureddu (25’ st Ena). In panchina Sanna, Diana, Fiore, G. Biancu, S. Biancu. Allenatore Mario Fadda.

Ozierese (4-3-1-2) : Baldazzi, Mandras, Canu, Peters (1’ st Satta), Passos, Barracca, Molinu (35’ st Foddai), Barzaghi, Gavim, Fantasia, Appeddu. In panchina Demarcus, Farina, Cola, Bullitta, Masia, Carta. Allenatore Cristian Mura.

Arbitro : Truocchio di Sassari.

Reti : pt 32’ Piriottu (a), 48’ Barzaghi; st 15’ (r) e 32’ Fantasia, 40’ Passos.

Buddusò. Manita dell’Ozierese, che in un gremito Borucca fa suo il derby del Monte Acuto rifilando al Buddusò una cocente batosta nell’andata dei sedicesimi di Coppa Italia di Promozione. Ospiti chiaramente più avanti nella preparazione e con giocatori di notevole calibro rispetto a un Buddusò nuovo di zecca al quale mancavano delle pedine importanti per squalifiche e ritardi di preparazione.

La partita

Il risultato dice tutto sui meriti e demeriti delle due compagini, anche se il risultato è sembrato troppo pesante per i biancocelesti padroni di casa. Dopo la prima mezzora di sostanziale equilibrio, Fantasia crossa senza eccessive pretese ma Piriottu nel rinvio svirgola e al 32’ gli ospiti sono in vantaggio.

Reagisce il Buddusò con Maureddu che poco dopo sfiora il pari, poi nei minuti di recupero l’ex Barzaghi di testa raddoppia.

Secondo tempo

Nella ripresa al 15’ l’imprendibile Fantasia mette in area Ghisa devia in angolo ma con la mano: è rigore che lo stesso attaccante realizza.

Trascorsi altri 12 minuti con uno scatto bruciante ancora il numero 10 ospite cala il poker. A 5’ dalla fine angolo sempre di Fantasia e Passos, solissimo in area, fa cinquina.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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