over 55: deximu nuova capolista  

Il Deximu è la nuova leader del girone Oro Over 55. I verdiarancio superano gli Ingegneri (2-1) e scavalcano la Maccioni Marmi, fermata per 2-2 nel big match della terza giornata, dalla Campagnola 140 Gr./Simius Immobiliare. I selargini vengono raggiunti dagli Amatori Orione Selargius, che liquidano la Sardachem (3-0) con Tolu (doppietta) e Renda. Arriva la prima vittoria per Cooper Band e Okky Villanova: la squadra di Ignazio Farci si impone per 4-1 sul Real Putzu, grazie ad un Nioi in grande spolvero con una tripletta, e al gol di Pili. I cagliaritani invece regolano per 2-0 il SI. TI. Carbonia.

Nel girone Argento continua la marcia a punteggio pieno della I. R. Moniaflor (3-1 nello scontro diretto con gli Amatori La Palma). Il primato dei detentori del titolo di categoria è però condiviso con la Tielle Team, che cala il poker sul Cagliari 2007. Non va oltre lo 0-0 invece la Eosol/Car Refinish con la Lewis Rooms, che guadagna il primo punto dopo tre partite. Pari (1-1) anche tra Opes Team e Sardegna Termale Sardara/E. I. 83, mentre arriva il primo sorriso per il Poggio dei Pini/Sotto La Torre: il 3-0 sul Nuraghe/Evolvere è griffato da Lupo, Porcu e Serreli. Dopo 4 quasi mesi da imbattuta la Masnata Chimici subisce il secondo ko stagionale. Il 2-1 ad opera della Di. Fer. (che insegue a due punti) non ne compromette la leadership, ma Il Club ne approfitta per portarsi a -1 con il 5-1 sul Fileferru, siglato dalla tripletta di Maxia, e dalle reti di Curreli e Costa. Fa la voce grossa anche la Mediterranea R. U.: il 6-1 sulla Myair Svapo mette in mostra un superbo Ghiani (tris), poi Carta, Atzeni e Corrias completano lo score. Con lo stesso risultato La Vernice regola il Mulinu Becciu, grazie a Sarritzu (tris), Pucci (doppietta) e Pettinari. Cade la Polisportiva Sestu, che scivola al settimo posto, dopo l’1-0 contro la Frama/Beko Service, ancora in lotta per la seconda fase. I sestesi vengono superati dalla De Amicis, in gol con Sanna nell’1-0 con l’Aldebaran/Autocarrozzeria Deiana, e dalla Sinnai Conad Superstore (3-1 sul Cral C.t.m.).

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