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01 agosto 2026 alle 00:16

Ottantenne investito, muore dopo cinque giorni: aperta un’inchiesta 

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È morto giovedì in ospedale, cinque giorni dopo essere stato ricoverato per a seguito di drammatico incidente stradale avvenuto in via Flavio Gioia: è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada. L’ottantenne Antonio Lai (che amici e conoscenti chiamavano Tonio) si è spento a seguito delle gravi lesioni riportate, con un quadro clinico che sarebbe andato peggiorando giorno dopo giorno. Sulla sua morte la Procura ha aperto un’inchiesta e ha disposto l’autopsia, così da accertare che le cause del decesso sia effettivamente riconducibili all’incidente.

L’anziano pensionato era stato travolto sabato da un’auto, mentre stava attraversando la strada che collega via Castiglione con via Vesalio. Stando alle poche indiscrezioni filtrate l’automobilista, che si è subito fermato a prestare soccorso, non si sarebbe accorto che il pedone si trovasse lungo la carreggiata. L’impatto è stato violentissimo, ma in un primo momento le condizioni di Tonio Lai non erano sembrate così disperate. Poi, però, le condizioni sono peggiorate e venerdì, cinque giorni dopo il ricovero, l’anziano si è spento.

Alla notizia della morte dell’ottantenne la sostituta procuratrice Diana Lecca, pubblico ministero di turno in Procura, ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, disponendo l’autopsia che verrà fatta già nelle prossime ore. Il medico legale dovrà chiarire se il pensionato è morto a seguito delle lesioni riportate nell’impatto, ma nel frattempo gli investigatori della sezione infortunistica della Polizia Locale stanno lavorando per ricostruire la dinamica e chiarire l’eventuali responsabilità. (fr. pi.)

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