Oristano sorride al Korabelka: 3-2 

Il Korabelka San Pietroburgo ha vinto la quarta edizione del “Sardegna Volleyball Challenge”. Al Palazzetto di Sa Rodia di Oristano, ha battuto 3-2 il Panathinaikos Atene (18-25, 25-22, 25-21, 17-25, 15-12) davanti a un pubblico più numeroso rispetto a venerdì con le partite delle semifinali. La squadra russa, per la prima volta oltre i suoi naturali confini, è giunta a Oristano accolta con simpatia e curiosità, ritorna in patria con la gioia di un importante trofeo e cinque premi individuali, tra cui quello assegnato a Elizaveta Nesterova, ieri 31 punti, miglior giocatrice. É stato il duello con la statunitense Micaya White (26) ad animare la finale, ancora più accesa quando il Korabelka sul 14-9 è stato avvicinato 14-12. Ci ha penato il “block out” di Bobrova (13) a chiudere la partita e scatenare l’esultanza russa.

Nella finalina per il terzo posto le rumene del Cso Voluntari hanno battuto 3-2 la formazione serba del Tent Obrenovac. ( m.c. )

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