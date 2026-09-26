SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Volley.
27 settembre 2026 alle 00:31

Oristano sorride al Korabelka: 3-2 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il Korabelka San Pietroburgo ha vinto la quarta edizione del “Sardegna Volleyball Challenge”. Al Palazzetto di Sa Rodia di Oristano, ha battuto 3-2 il Panathinaikos Atene (18-25, 25-22, 25-21, 17-25, 15-12) davanti a un pubblico più numeroso rispetto a venerdì con le partite delle semifinali. La squadra russa, per la prima volta oltre i suoi naturali confini, è giunta a Oristano accolta con simpatia e curiosità, ritorna in patria con la gioia di un importante trofeo e cinque premi individuali, tra cui quello assegnato a Elizaveta Nesterova, ieri 31 punti, miglior giocatrice. É stato il duello con la statunitense Micaya White (26) ad animare la finale, ancora più accesa quando il Korabelka sul 14-9 è stato avvicinato 14-12. Ci ha penato il “block out” di Bobrova (13) a chiudere la partita e scatenare l’esultanza russa.

Nella finalina per il terzo posto le rumene del Cso Voluntari hanno battuto 3-2 la formazione serba del Tent Obrenovac. ( m.c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Storie di Sport

«Noi, dal convento al campo di calcio»

l Daga, Ragas
L’emergenza

Benzina e diesel, nell’Isola corsa senza limiti ai rincari

Da domani il tetto fissato da Eni ma regna l’incertezza: «Occorre capire come reagiranno gli altri operatori» 
Massimiliano Rais
L’assemblea.

Forza Italia: un piano per l’Isola

Mario Tasca
Intervista

«Il cantiere della metro chiuderà entro il 2027 Nuovi servizi per i turisti»

Mocci (Arst): a Cagliari diminuirà il traffico Mezzi elettrici e a idrogeno per la flotta 
Massimiliano Rais RIPRODUZIONE RISERVATA
La festa

La rivincita delle Bonacatu

A Bonarcado il raduno delle donne che portano il nome della Vergine 
Mariella Careddu
La storia

Dalla “casa famiglia” alle vittorie sul ring: «Io paura non ne ho»

Valentina e l’amore per il pugilato «Da bimba le suore erano le nonne» 
Giorgia Daga
L’anniversario

La Certosa, il ricordo di Berlusconi

Figli e amici stretti lo ricorderanno a Porto Rotondo, poi l’addio alla villa 
Andrea Busia
Il giallo di Torino

Un festino di droga finito nel sangue

Crack e Lsd consumati per giorni nella casa della professoressa di Rieti 