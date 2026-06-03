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Villacidro.
04 giugno 2026 alle 00:43

Ordinanza contro i roghi: stabiliti divieti e pesanti sanzioni 

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Stretta sugli incendi a Villacidro: l’ordinanza istituisce divieti severi fino al 31 ottobre. Per eliminare le cause che possano innescare i roghi, creare situazioni di pericolo per la circolazione stradale, compromettere l’igiene pubblica con conseguente aggravio del pericolo per l’incolumità delle persone e dei beni, il sindaco, Federico Sollai ha disposto un calendario di scadenze. Multe da 5mila a 50 mila euro.

Un piano strategico per la tutela dell'ambiente, dell’agricoltura e della sicurezza pubblica in un territorio dove ogni anno vanno in fumo centinaia di ettari di verde tra boschi, macchia mediterranea, pascoli e colture. Entro il 15 di questo mese i proprietari, conduttori e detentori di terreni, pubblici e privati, oltre ai responsabili di cantieri edili e stradali situati nei centri abitati, dovranno provvedere alla pulizia delle aree di competenza, eliminando vegetazione incolta e materiali infiammabili o vetrosi che possano favorire l'innesco di incendi. Le aree dovranno essere mantenute in sicurezza per tutta la stagione a rischio.

L'abbruciamento di stoppie e residui agricoli sarà consentito fino al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre, su autorizzazione della Forestale.

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