Ora la Primavera è a -7 dalla salvezza diretta con un solo punto di vantaggio sulla zona rossa 

Se in Serie A si segnasse quanto in Primavera, probabilmente, ci sarebbero meno polemiche e livelli di scetticismo più bassi. Perché mentre nel calcio dei grandi, quello spesso definito noioso, si segna una media di 2.4 gol a partita, nel torneo Under 20 i numeri sono parecchio diversi. E vanno praticamente a braccetto con quelli della ammirata Premier League, con 2.7 reti segnate di media. Usando la lente di ingrandimento, l’ultimo turno ha confermato la tendenza alle goleade e anche il Cagliari ne sa qualcosa, insieme alle altre che mirano alla salvezza.

Il punto

Nella mattinata di sabato, il Torino ha aperto la trentesima giornata con uno straripante 4-1 contro il favorito Inter e ha continuato il cammino per scappare dalla zona retrocessione. Adesso i granata sono quindicesimi e a 1 punto di distanza dai play out. Da quel diciassettesimo posto occupato invece dal Sassuolo, “attuale” avversaria del Cagliari nella proiezione ai playout, che sempre due giorni fa ha costruito il risultato della stagione: 7-0 al Verona, seconda vittoria più larga nella storia della categoria. Nel frattempo, il Cagliari aveva già chiuso la trasferta a Bergamo trovando la cinquina dell’Atalanta alla seconda con Alberto Callego.

I rossoblù

Non sono bastati il solito Mendy, 13 gol all’esordio in categoria, e l’illuminante creazione di Cardu, che con quel gol ha mandato una convinta candidatura per il premio di rete dell’anno e messaggi di presenza al nuovo allenatore. Dopo una prima parte di stagione con tante difficoltà a concretizzare, adesso l’attacco del Cagliari sta funzionando con buona costanza. Senza palla, invece, gli errori sono stati parecchi e durante l’ultima partita la Dea è stata una lucida approfittatrice. Adesso l’Under 20 rossoblù è parcheggiata al diciottesimo posto, il primo utile per fare i playout, con un vantaggio di un punto dal Frosinone al momento retrocesso insieme alla Cremonese e a -7 dal Napoli, prima delle salve che nell’ultimo weekend ha teso una mano al Cagliari bloccando sul pareggio proprio il Frosinone.

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