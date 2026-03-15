Ora è una corsa a quattro 

Quella di sabato scorso poteva essere una giornata capace di stravolgere le sorti del girone A di Promozione, viste le sfide incrociate tra le prime quattro della classifica. Invece è rimasto tutto invariato: sia Castiadas-Terralba sia Guspini-Villacidrese sono terminate in parità.

Lo scenario

Le quattro formazioni restano racchiuse in cinque punti, con il Terralba di Daniele Porcu che mantiene un punto di vantaggio sul Guspini, quattro sul Castiadas e cinque sulla Villacidrese. Restano sei giornate da giocare e in calendario ci sono ancora due scontri diretti: Castiadas-Guspini alla 31esima giornata e Guspini-Terralba alla 32esima.

Il Castiadas ha acciuffato il pareggio contro la capolista proprio all’ultimo respiro. «Resta un pizzico di rammarico per aver visto sfumare la vittoria al quinto minuto di recupero», commenta Porcu, «nonostante inizialmente l’arbitro ne avesse concessi quattro. Fino a quel momento non avevamo praticamente concesso nulla. Nel complesso è stata una gara equilibrata».

Il tecnico del Terralba guarda comunque con fiducia al finale di stagione: «Stiamo disputando una grande annata. L’obiettivo iniziale erano i playoff, ora siamo al primo posto e ce la giocheremo fino alla fine. Nonostante le numerose assenze e qualche giocatore adattato fuori ruolo, stiamo facendo qualcosa di straordinario. Mancano sei finali e vincerà chi sbaglierà meno. Per ora siamo davanti e siamo un po’ più sorpresa rispetto alle altre. La prossima sfida sarà contro l’Uta, una squadra in grande salute».

Le altre

Il Castiadas resta la formazione meno battuta del campionato: su ventotto partite ha perso una sola volta, contro il Guspini lo scorso 7 dicembre. «Il pareggio è giusto», commenta invece il tecnico biancoverde Bebo Antinori parlando della sfida con il Terralba. «Anche sabato avevamo diverse assenze, da Carboni a Grinbaum fino ad Assis. Siamo riusciti comunque a rimontare contro un avversario forte. La lotta per il primo posto resta apertissima. L’ultimo turno ha lasciato tutto invariato, con un leggero vantaggio per il Terralba anche perché ha una partita in meno da giocare. Le prime due restano favorite, ma noi dovremo farci trovare pronti in caso di passi falsi da parte di chi ci precede».

Il Selargius di Federico Cocco, grazie al successo contro il Tonara, consolida la quinta posizione, anche se i playoff restano lontani: il secondo posto dista infatti 18 punti (la semifinale tra seconda e quinta non si disputa se il distacco è pari o superiore a 10 punti). In coda arrivano le sconfitte di Ovodda, Baunese e Tonara, mentre la Freccia Parte Montis pareggia e resta all’ultimo posto, a cinque lunghezze dalla zona playout.

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