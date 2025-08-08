VaiOnline
I tempi.
09 agosto 2025 alle 00:20

Operazioni militari da concludere entro il 7 ottobre 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Tel Aviv. Due mesi per occupare militarmente Gaza City ed evacuare oltre un milione di palestinesi: è questo l’orizzonte del piano del governo di Benyamin Netanyahu che Hamas bolla come un’illusione, destinato a fallire, perché per i soldati israeliani «non sarà un picnic». Dopo giorni di aspri dibattiti in Israele, la nuova fase nel conflitto ha avuto il via libera nonostante le critiche arrivate dai militari e soprattutto dalle famiglie degli ostaggi, convinte che con questo passo la sorte dei propri cari sia definitivamente «abbandonata ai mostri di Hamas», e dunque alla morte.

I principi cardine della nuova offensiva sono stati dettagliati da una nota dell’ufficio del premier: smantellamento dell’arsenale di Hamas, ritorno di tutti gli ostaggi, smilitarizzazione della Striscia, controllo della sicurezza da parte di Israele e - last but not least - l’istituzione di un’amministrazione civile alternativa, che non sia affidata ad Hamas e neppure all’Autorità nazionale palestinese. Un obiettivo che secondo gli analisti si potrà raggiungere non prima di cinque mesi. Un alto funzionario di Tel Aviv ha poi precisato che «l’operazione che l’Idf preparerà riguarda solo Gaza City: l’obiettivo è evacuare tutti i residenti della città verso i campi profughi centrali e altre aree entro il 7 ottobre 2025», quando ricorreranno due anni esatti dalle stragi di Hamas. A Gaza City «verrà imposto un assedio ai terroristi rimasti nella zona e nel frattempo l’esercito manovrerà dentro la città». Si stima che verranno dispiegati sul campo almeno 60mila soldati.

Il capo di Stato maggiore dell’esercito israeliano, il generale Eyal Zamir, ha fatto il punto con gli alti ufficiali del comando meridionale. Zamir ha detto che, «nei prossimi giorni», verrà approfondita la pianificazione delle operazioni «con l’obiettivo di creare le condizioni per il ritorno degli ostaggi e il crollo del regime di Hamas». Una sorta di riallineamento con il governo, dopo che aveva espresso la sua contrarietà a Netanyahu.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’omicidio.

Freddato con cinque colpi di pistola

Buddusò: Marco Pusceddu, 51 anni, è morto sotto gli occhi dei colleghi volontari  
Il giallo

Ad aprile una misteriosa aggressione: trovato privo di sensi in auto nel Sulcis

Il fratello: «L’avevano colpito alla testa in una piazzola di sosta a Flumentepido» 
Andrea Artizzu
L’emergenza

«Decisiva una diagnosi immediata Ora si potenzino i servizi di prevenzione»

L’infettivologo: serve più attenzione ai processi di preparazione del cibo 
Massimiliano Rais
L’emergenza

Caso botulino, epilogo tragico Roberta Pitzalis non ce l’ha fatta

È morta al Brotzu la 38enne intossicata il 22 luglio a Monserrato 
Enrico Fresu
L’allarme

Dermatite, c’è l’accordo ma resta il nodo risorse Lunedì (forse) il via libera

Intesa su una norma bipartisan Gli allevatori: necessari 50 milioni 
Roberto Murgia
La ricorrenza

Marcinelle, monito di Mattarella sul lavoro

Il capo dello Stato: «La sicurezza è un’urgenza». Meloni: «Non dimentichiamo le vittime» 