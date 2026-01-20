VaiOnline
Genova.
21 gennaio 2026 alle 00:36

Omicidio di Abu, l’ex fidanzata di Atif oggi davanti ai giudici 

Genova . È prevista per oggi la testimonianza della ormai ex fidanzata di Zouhair Atif, lo studente diciannovenne accusato di aver accoltellato e ucciso Abanoub Youssef, suo compagno di scuola all'interno dell'istituto “Einaudi-Chiodo” della Spezia. La ragazza aveva già reso alcune dichiarazioni alla squadra mobile la notte di venerdì scorso, subito dopo la morte di Aba Youssef, dichiarazioni che avevano confermato il movente di quanto era accaduto. La ragazza, che è ancora minorenne ed era amica d'infanzia di Aba, aveva detto che Zouhair si era innervosito quando aveva saputo che i due si erano scambiati fotografie di quando erano piccoli.

Tra l'altro, il ragazzo marocchino sospettava da tempo pur senza averne ragione di un legame particolare tra Aba e la sua fidanzata. Questa testimonianza aveva fatto inquadrare il possibile movente che ha portato Zouhair a comprare il coltello e ad affondarlo nel costato di Aba, confermando così le voci che giravano sin dai primi momenti tanto che qualcuno aveva detto che la morte di Aba era «una morte annunciata». E questo, soprattutto il coraggio della ragazzina nel parlare e confermare il quadro della situazione non è piaciuto agli haters del web. Da giorni la ragazza ha reso chiusi i suoi profili social a causa dei continui insulti e minacce che riceve. Non esce di casa, così come i suoi genitori, non va a scuola, è sconvolta. Aveva detto e ha spesso ribadito di aver cercato di stemperare le tensioni tra Zouhair e Abanoub ma non c'è riuscita. Ed è successo quel che è successo. E tutto questo la ragazzina dovrà raccontarlo nuovamente al pm spezzino. Adesso Aba è nell'obitorio della Spezia in attesa dell'autopsia che si terrà oggi. Il medico legale dovrà capire qual è stata la traiettoria del coltello, per consentire di capire se Zouhair ha detto la verità ricostruendo quanto avvenuto e dovrà accertare quali organi vitali ha colpito la lama da oltre 22 centimetri.

