«Le vasche anti-allagamento per ora stanno funzionando» 

Nelle vie dell’osservata speciale, alla fine, non è successo nulla. Da questo giro di piogge Pirri è uscita indenne. Almeno sino a ieri. La municipalità, che storicamente paga un prezzo altissimo con il maltempo, stavolta non ha registrato emergenze. Non che non ci siano state precipitazioni, ma senza bombe d’acqua non si è materializzato il noto effetto piscina.

«La macchina organizzativa messa a punto da Comune e Protezione civile non ha avuto sbavature – dice Maria Laura Manca, la presidente della Municipalità –. Eravamo pronti per ogni evenienza ma non si è reso necessario alcun intervento. L’intensità della pioggia, mai eccessiva, ha permesso all’acqua di defluire senza problemi». Manca sottolinea che «le vasche di laminazione di via Socrate hanno fatto il loro dovere: non sono ancora piene ma in questi giorni il livello è cresciuto, il monitoraggio è in mano al Comune, presto si procederà al loro svuotamento».

A Pirri domenica sera, appena la Protezione civile ha pubblicato l’avviso di criticità, è scattato il piano di emergenza. Ovvero, divieto di parcheggio nelle strade che abitualmente si allagano, chiusura del mercato civico e niente bancarelle. Nella municipalità il maltempo ha causato solo «la caduta di un albero in via del Tricolore, ma è già stato tagliato e rimosso», fa sapere la presidente.

In queste ultime ventiquattro ore di emergenza, sino alla mezzanotte di oggi, le restrizioni restano tutte. «Un plauso va anche ai cittadini che hanno rispettato con rigore le indicazioni delle istituzioni. La gestione di questa emergenza ha dimostrato che, quando si rema tutti dalla stessa parte, nessuno rimane indietro». E come scritto nella nota del Comune con cui il sindaco Massimo Zedda ha annunciato la proroga dell’emergenza per altre ventiquattro ore, anche a Pirri l’ulteriore «giornata di chiusura sarà utile per le verifiche di sicurezza su spazi e strutture pubbliche». La presidente Manca lancia un ultimo appello ai residenti: «Per qualunque necessità è sempre attivo il centro radio della Polizia municipale, che risponde allo 070533533. Evitate di scendere e stazionare nei locali interrati, tenetevi lontani anche da eventuali allagamenti». ( al. car. )

