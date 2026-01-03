VaiOnline
Milis.
03 gennaio 2026

Oltre tre milioni per le Medie Ortu: finanziamento record 

La scuola al primo posto ma spazio anche a sport e strade. A Milis, l’amministrazione ha messo in campo, per il 2026, un piano da oltre 10 milioni di euro, di cui 6,5 di finanziamenti di Ministeri, Regione e Unione dei Comuni.

Nel Documento unico di programmazione sono elencati tantissimi interventi: per l'efficientamento energetico della scuola media di Verdi sono a disposizione tre milioni e mezzo di euro. «La scuola non ha mai ricevuto un finanziamento così importante – spiega la sindaca, Monica Ortu – verrà realizzato un unico istituto con anche la scuola primaria. Quest'utima poi sarà ampliata e potrà opitare un domani anche il nido che a Milis manca». A breve poi partiranno i lavori per la sistemazione delle buche e il ripristino del manto stradale nei punti più critici del centro urbano. Sono previsti nuovi asfalti in via Verdi e via Matteotti, nonché manutenzioni straordinarie nel centro storico (piazza Martiri, via Eleonora d’Arborea e piazza de sa Brigunza).

Ma la Giunta prevede anche la manutenzione straordinaria dell'illuminazione nell'area Barigadu, poi delle Loggette di piazza Martiri, del bar di Villa Pernis e della parrocchia di San Sebastiano. Verrà realizzato infine un campo da padel e sono previste la manutenzione straordinaria dei campi da gioco e delle strutture nel parco in via Roma e la valorizzazione del parco delle Sorgenti. ( s. p. )

