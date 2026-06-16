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Sanluri.
17 giugno 2026 alle 00:32

Oltre 300 iscritti alla Futsal Cup 

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Al via la quarta edizione di Sanluri Futsal Cup, il torneo di calcio a 5 che, anno dopo anno, si è ritagliato un ruolo sempre più importante nel panorama sportivo regionale e tra gli appuntamenti più attesi dell’estate fino al 27 giugno. A testimoniare il successo sono i numeri, oltre 300 gli iscritti, provenienti da tutto il territorio, atleti, appassionati e famiglie in un clima di sana competizione, aggregazione e divertimento. A completare l’offerta ci saranno un punto ristoro e un bar, pensati per accogliere pubblico, squadre e accompagnatori durante tutte le serate della manifestazione. «Per la città”, ricorda uno degli organizzatori, Nicola Pisanu, “l’evento rappresenta ormai molto più di un torneo: è un’occasione di incontro e condivisione che rafforza l’identità del territorio e ne valorizza la vivacità sportiva e sociale».

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