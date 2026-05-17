Oggi sciopero generale di Usb, autobus e treni a rischio 

Trasporti a rischio oggi anche in città e nel resto della Sardegna per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall’Usb (Unione Sindacale di Base) alla quale hanno aderito altre sigle, da FI-SI a Usi.

Disagi potrebbero esserci sulle linee ferroviarie visto che la protesta interesserà il personale di Fs sino alle 21. «Lo sciopero può comportare modifiche al servizio, anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione», si legge sul sito di Rfi (gruppo Fs).

Ripercussioni sono previste anche sul trasporto pubblico di linea, ad esempio per i bus. Per questo ieri il Ctm ha inviato una nota in cui precisa che «durante lo sciopero verrà garantito il servizio» nelle fasce orarie dalle 7:30 alle 9:30, dalle 12:45 alle14:45 e dalle 18:30 alle ore 20:30. Con un’ulteriore avvertenza per gli utenti: «Le corse a ridosso dell’orario di inizio dello sciopero potranno non essere garantite nella loro completezza e la ripresa del servizio nei minuti immediatamente successivi all’orario di fine sciopero potrebbe non essere assicurata».

L’astensione dal lavoro riguarderà anche scuole e università, così come il comparto della sanità: alle 10,30, in piazza Garibaldi, è prevista una manifestazione dei lavoratori delle Cooperative sociali dell’Isola che si concluderà alle 11 davanti al Consiglio regionale.

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