Violenza sessuale, ricorso a Strasburgo 

Milano. La ragazza che ha denunciato per violenza sessuale Leonardo Apache La Russa ha presentato ad aprile un ricorso alla Cedu, la Corte europea dei diritti dell’uomo, contro l’archiviazione del procedimento a carico del figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa. In un’intervista a “Report”, anticipata sui social, la giovane sostiene che l’iter giudiziario sarebbe stato condizionato dal peso politico della famiglia La Russa: «Non è possibile che, solo perché è figlio di un politico, io non possa avere ragione».

La notte tra il 18 e il 19 maggio 2023 la ragazza e La Russa jr, ex compagni di scuola, si incontrarono nel locale Apophis di Milano. Dopo una serata in cui la giovane aveva assunto alcol, droga e psicofarmaci, si risvegliò senza ricordare nulla nella casa del presidente del Senato. Si rivolse subito alla clinica Mangiagalli per effettuare il kit stupro e denunciò l’accaduto 40 giorni dopo.

Nell’ottobre scorso la Procura di Milano ha chiesto e ottenuto l’archiviazione per La Russa junior e per il dj Tommaso Gilardoni dall’accusa di stupro. Un secondo filone per revenge porn si è chiuso con il patteggiamento di Gilardoni e con l’estinzione del reato per La Russa jr, dopo una lettera di scuse e un’offerta risarcitoria di 25 mila euro. La giovane racconta di essersi sentita sola e scoraggiata dal denunciare.

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