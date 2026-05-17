Esplode un petardo: tifoso perde le dita della mano sinistra 

La grande festa per la storica promozione della Belvedere Villasalto in Seconda categoria è stata segnata da un gravissimo incidente avvenuto dopo la partita tra la squadra locale e il Quartucciu Calcio. A rimanere ferito è stato Gioele Cinus, uno studente 18enne residente in paese. Il ragazzo aveva assistito alla gara sugli spalti — valida per la penultima giornata del campionato conclusa con la vittoria per tre reti a zero della squadra di casa — per poi unirsi al corteo nelle strade paese.

L’incidente

Il giovane si trovava a bordo di un trattore durante la sfilata nelle strade del centro. C’era un clima di festa con i consueti cori per celebrare la vittoria. Ma a un certo punto in tanti hanno udito un’esplosione fortissima. Era il petardo che ha ferito gravemente Gioele Cinus. I soccorsi sono stati immediati: dopo le prime cure prestate sul posto, il diciottenne è stato accompagnato d'urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari. Al suo arrivo al pronto soccorso la situazione è apparsa subito disperata. Le lesioni riportate alle dita della mano sinistra erano gravissime e tutti i tentativi dei medici per salvare l’arto sono purtroppo risultati vani. Il giovane è stato sottoposto a una serie di interventi chirurgici e da ieri è ricoverato nel reparto di Ortopedia. Non sarebbe in pericolo di vita. I militari stanno indagando per capire se ci siano o meno altre persone coinvolte nell’episodio. Saranno le indagini a chiarire cosa è accaduto sabato sera nelle strade di Villasalto.

Festa triste

L’apprensione e il dolore per il giovane hanno inevitabilmente spento la gioia di una giornata che, dal punto di vista sportivo, resterà comunque storica per Villasalto. Dopo anni difficili, interruzioni forzate e problemi legati all’impiantistica sportiva, nel 2021 un gruppo di ragazzi del paese ha deciso di rilanciare il progetto calcistico. Il percorso non è stato semplice. La squadra è stata inizialmente costretta a giocare a San Nicolò Gerrei, a causa dell’inagibilità del campo sportivo comunale. Nonostante le difficoltà, il gruppo ha continuato a crescere, trasformando sacrifici e ostacoli in una spinta ulteriore. Da quel lavoro è nata l’Asd Belvedere Villasalto. Soddisfazione per il risultato sportivo è stata espressa dal presidente Mariano Melis, orgoglioso per un traguardo maturato grazie all’impegno di società, staff, giocatori, volontari e tifosi. Il dirigente, sia pur dispiaciuto, non ha voluto commentare l’incidente durante i festaggiamenti.

Il sindaco

Anche il sindaco Leonardo Usai si è congratulato con la squadra: «A nome dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità ringrazio l’Asd Belvedere Villasalto e tutte le persone che, a vario titolo, hanno contribuito al raggiungimento di questo storico traguardo. Una giornata di festa vissuta drammaticamente a metà tra la gioia e lo shock: da una parte la promozione tanto attesa, dall’altra il profondo sconforto per il grave incidente occorso a Gioele Cinus, al quale l'intera comunità si stringe in questo momento così difficile». Adesso la parola passa agli investigatori, chiamati a ricostruire la dinamica di un incidente che ha macchiato una giornata di festa.

RIPRODUZIONE RISERVATA