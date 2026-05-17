VaiOnline
Pistoia.
18 maggio 2026 alle 00:51

«Un coccodrillo nel laghetto» Indagano i carabinieri forestali 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Pistoia. Continuano le ricerche del coccodrillo che un passante dice di aver avvistato in un laghetto artificiale per l’irrigazione di un vivaio di piante ornamentali, in località Masiano, alle porte della città. Della vicenda si occupano i carabinieri forestali, che al momento non si sbilanciano sulla presenza del rettile. Di fatto nei dintorni dello specchio d’acqua non sono state trovate tracce. Tuttavia il presunto testimone avrebbe presentato formale denuncia. È escluso che l’animale possa essere scappato dallo zoo di Pistoia. Certo è che, se dovesse confermarsi la presenza, si parla di un esemplare di circa due metri - così una descrizione - che non sarebbe arrivato lì autonomamente: l’ipotesi è che qualcuno possa averlo importato clandestinamente quando era piccolo e poi lo abbia abbandonato. Una congettura attualmente da considerarsi del tutto remota e che non trova riscontri da parte degli esperti. Il clima locale, pur con il rialzo generale delle temperature terrestri - anche se appena due giorni fa è nevicato all'Abetone, sulla montagna soprastante - non è adatto alla sopravvivenza all'aperto di una specie che in natura vive a latitudini differenti, con temperature e condizioni biologiche molto diverse dalle nostre. Va considerato, però, che l’area è densa di serre climatizzate in cui il coccodrillo potrebbe esser stato tenuto.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La salvezza.

Il Cagliari si tiene stretta la Serie A

Battuto il Torino (2-1) con i gol di Esposito e Mina, alla Unipol Domus esplode la gioia dei tifosi 
l Nello sport
Regione

«Consiglieri e assessori siano più presenti»

Troppe riunioni saltate per mancanza del numero legale: la strigliata di Comandini 
Francesco Pinna
La Cavalcata

Abiti e maschere, la memoria di un popolo

A Sassari 67 gruppi e duemila figuranti, il successo di Mamuthones e Turpos 
Emanuele Floris
Cronaca

Esplode un petardo: tifoso perde le dita della mano sinistra

A Villasalto incidente durante la festa per la promozione della squadra 
Salvatore Montisci Francesco Pintore
Modena

Mattarella e Meloni ringraziano i medici e gli “eroi per caso”

Signorelli: ho fatto vedere che l’Italia è viva, c’è ancora 