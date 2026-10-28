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Sant’Antioco.
29 ottobre 2026 alle 00:18

Oggi debutta il Gruppo di cammino 

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Fare attività fisica insieme, stare all’aria aperta e prendersi cura della propria salute. Sono gli obiettivi del nuovo Gruppo di cammino che nasce a Sant’Antioco nell’ambito del progetto promosso dall’Asl Sulcis Iglesiente

Il debutto ufficiale è in programma oggi, alle 11, con ritrovo nel piazzale antistante il palazzetto dello sport. A guidare le attività, l’associazione Terza Età, presieduta da Maria Dolores Cabras, che si occuperà del coordinamento del gruppo cittadino, contribuendo a coinvolgere la popolazione in un’esperienza all’insegna del benessere e della condivisione. L’appuntamento prevede anche un momento di approfondimento con Francesco Piras, medico dello Sport, e Alessandra Argiolas, medico del Servizio di Igiene Pubblica. I due professionisti illustreranno le finalità del progetto e l’importanza di mantenersi attivi nella vita quotidiana. Camminare con regolarità è infatti una delle abitudini più semplici per contrastare la sedentarietà e contribuire alla prevenzione di patologie croniche, come diabete e malattie cardiovascolari. A questi benefici si aggiunge la possibilità di rafforzare i legami sociali e favorire la partecipazione alla vita della comunità. Il gruppo, si unisce alla rete locale dedicata alla promozione di stili di vita sani. (s. g.)

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