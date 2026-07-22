VaiOnline
L’annuncio.
23 luglio 2026 alle 00:47

Nuovo round di colloqui Israele-Libano 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Roma. L’Italia si ritaglia «un ruolo di primo piano» nello scacchiere mediorientale, dalla crisi nello Stretto di Hormuz alla stabilità del Libano, fino all’annosa questione dei due Stati per Israele e Palestina, con una serie di iniziative e appuntamenti. Un calendario annunciato dal ministro Antonio Tajani nell’informativa alle Commissioni congiunte di Esteri e Difesa dedicata agli esiti del vertice della Nato ad Ankara, nella quale insieme a Guido Crosetto è stato confermato l’impegno con l’Alleanza atlantica di aumentare le spese per difesa e sicurezza fino al 5% del Pil nel 2035.

Roma si appresta così a ospitare il 4 agosto «una nuova sessione di dialogo» tra Israele e Libano, dopo i colloqui del 15 luglio che hanno contribuito a definire l’inizio del ritiro dell’Idf dalle “zone pilota”. «È un importante risultato, frutto di una paziente azione di politica estera che costruisce ponti e non erige muri», ha spiegato Tajani. «L’Italia guarda già alla fase successiva del mandato di Unifil, previsto per la fine dell’anno», ha aggiunto.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il delitto

Il giovane elettrotecnico e la studentessa modello

La ragazza trasportata in gravi condizioni all’ospedale Brotzu Si conoscevano da tempo. Famiglie distrutte dal dolore 
Roberto Secci
La tragedia

Muore nello schianto dopo un litigio, illeso il suo bambino

La corsa folle di un ucraino che viveva a Olbia finisce contro una barriera sulla 131 Dcn a Budoni 
Andrea Busia
L’emergenza

Sos incendi, le fiamme bloccano la 554

Maxi rogo a Monserrato, minacciate alcune abitazioni. Paura anche ad Arzachena 
(r.s., lo.r.o)
Lo scontro

Delmastro, negato l’uso delle chat: caos in Parlamento

Dopo il voto della maggioranza il M5S occupa i banchi del governo 