Nuovo round di colloqui Israele-Libano 

Roma. L’Italia si ritaglia «un ruolo di primo piano» nello scacchiere mediorientale, dalla crisi nello Stretto di Hormuz alla stabilità del Libano, fino all’annosa questione dei due Stati per Israele e Palestina, con una serie di iniziative e appuntamenti. Un calendario annunciato dal ministro Antonio Tajani nell’informativa alle Commissioni congiunte di Esteri e Difesa dedicata agli esiti del vertice della Nato ad Ankara, nella quale insieme a Guido Crosetto è stato confermato l’impegno con l’Alleanza atlantica di aumentare le spese per difesa e sicurezza fino al 5% del Pil nel 2035.

Roma si appresta così a ospitare il 4 agosto «una nuova sessione di dialogo» tra Israele e Libano, dopo i colloqui del 15 luglio che hanno contribuito a definire l’inizio del ritiro dell’Idf dalle “zone pilota”. «È un importante risultato, frutto di una paziente azione di politica estera che costruisce ponti e non erige muri», ha spiegato Tajani. «L’Italia guarda già alla fase successiva del mandato di Unifil, previsto per la fine dell’anno», ha aggiunto.

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