Nuovo asfalto sul ponte, via buche, dislivelli e avvallamenti 

Hanno preso il via, nei giorni scorsi, i lavori di rifacimento del manto stradale sul ponte di accesso a Sant’Antioco. Un intervento atteso da tempo dai cittadini e dagli automobilisti che quotidianamente percorrono l’unico collegamento tra l’isola e la terraferma.

L’opera rientra in un più ampio programma di manutenzione urbana che, nelle scorse settimane, ha interessato anche diverse vie del centro abitato con interventi di bitumazione e sistemazione della carreggiata. I lavori stanno inevitabilmente causando rallentamenti e lamentale, tuttavia, prevale la consapevolezza della necessità di intervenire su una sede stradale che da tempo mostrava evidenti criticità. Le abbondanti piogge dell’ultima stagione invernale avevano infatti aggravato una situazione già compromessa, favorendo la formazione di buche, avvallamenti e dislivelli pericolosi per la sicurezza della viabilità. «Contiamo sulla collaborazione di tutti - ha dichiarato il sindaco Ignazio Locci - consapevoli che qualche disagio ci sarà inevitabilmente. Proprio per questo la ditta incaricata cercherà di ridurli al minimo e di completare l’intervento nel più breve tempo possibile». L’impresa esecutrice è la stessa che ha realizzato gli interventi in via Nazionale e via Campidano.

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