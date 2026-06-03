Nuovo appello dei volontari di Plastic Free 

Al via un nuovo evento dell’associazione Plastic Free nella sezione di Sestu, sempre attivissima nella pulizia del territorio dai rifiuti abbandonati. Questa volta si terrà sabato, dalle 18, in occasione della «più grande mobilitazione italiana contro i mozziconi di sigaretta», con eventi simili in tutta Italia.

I volontari si ritroveranno in via Gorizia e da lì si divideranno nel centro. Lo slogan semplice ed efficace dell’associazione è “Il pianeta non è un posacenere”. Le sigarette anche dopo essere state fumate sono una delle principali fonti di microplastiche, e impiegano anche decenni per degradarsi completamente. E a Sestu spesso il rio Matzeu, ma non solo quello, viene trattato come una pattumiera dagli incivili. L’associazione Plastic Free nella sezione sestese ha organizzato finora tante iniziative con molti volontari. Per partecipare basta inquadrare il codice QR visibile sui canali social, o contattare le referenti le referenti Paola Camboni al 328 6130483 e Laura Betti al 333 5644759.

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