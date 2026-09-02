Nuovo allarme per i furti nelle case 

L’estate volge al termine, eppure in città l’allarme per i furti in appartamento con la tecnica della colla resta alto. Le segnalazioni, numerose, si susseguono ormai da luglio, spesso accompagnate da cartelli “fai da te” affissi negli androni dei palazzi per mettere in guardia gli inquilini. Avvisi utili, che però in alcuni casi avrebbero seminato il panico, come al Quartiere del Sole, dove diverse famiglie avrebbero deciso di non partire e rinunciare alle vacanze proprio per paura di ritrovarsi, al loro rientro, con la casa svaligiata.

La tecnica

Lo stratagemma utilizzato dai ladri consiste nell’applicare sottilissimi e quasi invisibili fili di colla tra il battente e lo stipite. Poi si allontano e aspettano. Se la colla si secca e non viene rimossa significa che in casa verosimilmente non c'è nessuno, per cui si può tentare l'effrazione. Tre settimane fa gli agenti della Squadra mobile della Questura di Cagliari hanno bloccato quattro persone di origine georgiana, accusate di aver commesso furti del genere nel capoluogo. Stavano lasciando l’Isola dal porto di Olbia. Un componente della banda è stato arrestato, per gli altri è scattata la denuncia. In tanti hanno tirato un sospiro di sollievo, tuttavia ora si temono emulazioni. La psicosi è rimasta. Le preoccupazioni non sono svanite.

Le segnalazioni

L’Anaci (l’associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari) fa sapere che «in diversi palazzi sono state avanzate richieste urgenti di assemblee straordinarie per proporre l’installazione immediata di impianti di video-sorveglianza». Segni di colla sarebbero stati riscontrati nelle porte d’ingresso di alcuni condomini in via S’Arrulloni, al Quartiere del Sole. Inquilini in allarme anche in via Copernico, quartiere Cep-Fonsarda, dove da settimane campeggiano cartelli che segnalano il pericolo ai proprietari degli immobili. Un invito a tenere alta la guardia e a stare attenti di fronte al rischio di subire un furto: Meglio un falso allarme – si legge – che una casa svaligiata!.

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