Guspini.
29 dicembre 2025 alle 00:10

Nuovi lotti, l’area Pip cresce 

Il sindaco: «La zona si è dimostrata molto appetibile per le imprese» 

L’amministrazione comunale ha indetto un bando, con scadenza febbraio 2026, per l’assegnazione di cinque lotti edificabili all’interno del Piano per gli insediamenti produttivi, in località Cort’e Semuccu.

I numeri

«In considerazione delle richieste del mondo imprenditoriale, abbiamo ritenuto di procedere subito ad un primo bando per cinque lotti – spiega il sindaco Giuseppe De Fanti. La zona Pip che conta attualmente oltre 600 addetti e si dimostra molto appetibile per imprese locali e non solo. Nell’ultimo anno, infatti, nell’area sono state trasferite o aperte nuove sedi di diverse aziende di altri paesi».

Le regole

L’assegnazione potrà avvenire secondo due diverse modalità: in concessione del diritto di superficie, con durata di novantanove anni rinnovabili su richiesta degli aventi diritto, oppure in diritto di proprietà, in conformità ai corrispettivi e alle procedure stabilite dal regolamento comunale. I lotti messi a bando sono riservati ad attività artigianali, di piccola e media industria e limitatamente a depositi commerciali e alla vendita all’ingrosso e al dettaglio di prodotti non alimentari.

Le reazioni

Fra i giovani imprenditori di Guspini, i fratelli Antonello, Giancarlo e Danilo Piccioni plaudono all’iniziativa: «Come artigiani siamo favorevoli all’apertura di nuove attività, l’assegnazione di nuovi lotti facilita la nascita di altre realtà imprenditoriali. I lotti su cui costruire laboratori artigianali favoriscono il lavoro e l’occupazione».

Marina Tolu, consigliera comunale di minoranza del gruppo Impari, osserva: «Il Piano di insediamenti produttivi rappresenta un’iniziativa che potrebbe avere senz’altro un impatto positivo nel nostro territorio. Tuttavia è importante che il Comune mantenga il dialogo con la comunità e le imprese per massimizzare i benefici di questo intervento. In un territorio che vive una profonda crisi industriale e lavorativa, non basta mettere a bando delle aree: servono scelte coraggiose e una programmazione ben strutturata».

