Nuovi lampioni, stop ai blackout 

Stop ai continui blackout, almeno nel quartiere di La Palma. Sono infatti partiti i cantieri che riguardano il rifacimento dell’impianto di illuminazione esistente, ormai obsoleto, grazie all’installazione di nuove palificazioni e all’utilizzo di nuovi corpi illuminanti, dotati di tecnologia led a basso consumo ed alto rendimento.

Le risorse

Un appalto da oltre 1,3 milioni di cui 658.663 euro da risorse PN Metro PLUS e 671.300 euro da fondi comunali. «Attraverso la sola sostituzione dei corpi illuminati si potrà realizzare la riduzione di oltre il 50 per cento dei consumi per ciascuna unità installata», garantisce il Comune.

La mappa dei cantieri, che creeranno inevitabilmente disagi alla circolazione, interessa diverse strade del quartiere: via Africo; via Aquilone; via Borea; via Euro; via Favonio (tratto compreso tra la via Euro e la via Grecale); via Grecale; via Levante; via Libeccio; via Maestrale; via Noto; via Ostro; via Scirocco (tratto compreso tra via Africo e la via Garbino); via Tramontana; via Zeffiro.

Cosa si farà

L’operazione prevede la realizzazione a nuovo delle reti, incluse le opere di scavo e i cablaggi, e il posizionamento di nuovi quadri elettrici dotati di sistema di telecontrollo e telegestione, che permetteranno la riduzione della potenza in determinati orari, consentendo un significativo risparmio per l’amministrazione comunale.

Non solo: «Negli spazi prospicienti l’area di intervento – spiega la nota stampa del Comune – , caratterizzate da impianti in buone condizioni, è prevista la conversione a tecnologia led degli apparecchi di illuminazione esistenti con eventuale sostituzione dei sostegni ammalorati che non garantiscono più condizioni di sicurezza e stabilità».

Insomma, un restyling che dovrebbe porre fine al fenomeno dei lampioni sempre in tilt grantendo «anche a perseguire le condizioni ottimali di risparmio energetico, di contenimento della spesa e riduzione degli sprechi».

