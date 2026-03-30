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Masainas.
31 marzo 2026 alle 00:20

Nuova tribuna coperta allo stadio 

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È stata consegnata ufficialmente alla popolazione di Masainas la nuova tribuna coperta dello stadio comunale presente all’interno del complesso sportivo in località “Mitza Arramini”.

Fa parte del progetto di sistemazione, messa in sicurezza, ampliamento delle tribune e efficientamento energetico: è stata realizzata una copertura che consentirà agli spettatori di assistere alle gare della squadra locale al riparo dalla pioggia. Copertura che posa su una struttura in calcestruzzo e su cui è stato realizzato anche un impianto fotovoltaioco, utile a produrre corrente per l’intero complesso sportivo, e verra messo dis posizione della nascente comunità energetica del paese.

«Siamo molto soddisfatti - afferma il sindaco Gianluca Pittoni - si tratta di una parte del progetto che riguarda tutto il complesso sportivo, il tutto grazie all’impegno dell’assessore allo Sport, Valerio Pirosu. Per la copertura abbiamo speso circa 700 mila euro, di cui partefinanziati dalla Regione, grazie all’aggiudicazione di un bando per i complessi sportivi in cui sono presenti diverse tipologie di impianti sportivi, in cui per fortuna hanno potuto partecipare anche i piccoli Comuni».

RIPRODUZIONE RISERVATA

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