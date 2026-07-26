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Nuoro.
27 luglio 2026 alle 01:08

Nuova segnaletica  e strade più sicure: ecco i primi interventi 

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Nuoro si rifà il look con gli interventi di manutenzione e riqualificazione della viabilità. In viale Sardegna, nei giorni scorsi, sono stati completati i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, con il ripristino degli stalli di sosta e degli attraversamenti pedonali lungo tutto il viale; particolare attenzione è stata riservata alle aree vicine a scuole e servizi pubblici.

Lavori anche nella rotatoria all'incrocio con via Kandinsky: sono stati sostituiti gli elementi in cemento deteriorati dai numerosi incidenti avvenuti nel corso degli anni. Inoltre, la nuova sistemazione prevede un impianto di illuminazione a led, per migliorare la visibilità e la sicurezza nelle ore notturne, oltre alla sostituzione della segnaletica verticale non più efficiente.

«Gli interventi sulla segnaletica di viale Sardegna rientrano nel programma di manutenzione e riqualificazione predisposto dall'amministrazione comunale su diverse strade del centro abitato, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e tutelare maggiormente i pedoni», dice il comandante della polizia locale, Massimiliano Zurru.

Previsti nel breve termine anche tre attraversamenti pedonali rialzati e limiti di velocità ridotti a 30 chilometri orari in viale Sardegna. Interventi analoghi sono in programma in via Don Bosco, nell'area dei centri commerciali, in via Veneto e in via Mughina. ( g. pit. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

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