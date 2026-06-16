Nuoto e famiglia, i cento anni di Matilde Cannas  

Cagliari festeggia la sua nuova centenaria Matilde Cannas. Nata alla Marina il 15 giugno del 1926, ha dedicato la sua vita alla famiglia, al lavoro e al volontariato. È stata anche una grande nuotatrice: ha fatto su e giù in vasca fino a 92 anni per poi, pur attiva e lucidissima, dire addio alla piscina e dedicarsi al riposo e all’affetto dei suoi cari. Figlia dell’allora direttore delle Ferrovie del Sulcis, non si è mai sposata ma ha potuto godere dell’affetto dei 10 nipoti e dei 16 pronipoti che le sono sempre stati molto vicini anche nel giorno del suo centesimo compleanno. La signora Cannas ha lavorato come interprete prima e come guida turistica poi, diventando, come prima in Sardegna, la presidente delle guide turistiche isolane. Molto attiva nel volontariato, è stata anche presidente delle Vincenziane. Il presidente del consiglio comunale Marco Benucci le ha portato gli auguri dell’amministrazione e consegnato una medaglia celebrativa e una pergamena ricordo per festeggiare la nuova centenaria del capoluogo.

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