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Al Mulas.
31 agosto 2026 alle 01:39

Nulla di fatto tra fonni e ovodda, si decide tutto domenica prossima 

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Fonni 0

Ovodda 0

Fonni (4-3-3) : Catta, S. Mattu, Bitta, Dessolis, Lotto (37’ st A. Mattu); Mocci (14’ st Pili), Emerson; Wele (14’ st Goulart), Spanu, Dadea (39’ pt Cocco); Fernandez (29’ st Puddu). In panchina Meloni, Mocci, Mureddu, Murroccu, Nonne. Allenatore Baralla.

Ovodda (4-3-3) : Ruggiu, Musu, Rivera, Gungui (22’ st Mattu), A. Sedda; Balde, Aru (31’ st Vacca), E. Sedda; S. Soru (31’ st Lai), Alves (42’ st A. Soru), Medde (38’ st Mazoni). In panchina Moro, Pisu, Cambarau. In panchina Mozzo, Riera, Murru, Urru. Allenatore Ferraro.

Arbitro : Succu di Nuoro.

Note : ammoniti Lotto, Pili, Cocco, Aru, Soru; spettatori 250.

Fonni. In attesa dei gol, ci sono le idee. Tante, ma di sostanza c’è ancora poco. Perché Fonni e Ovodda, nel derby di vicinato, non si scompongono più di tanto e manifestano ancora difficoltà a trovare la via del gol. Nell’ultima gara di Coppa Italia, che si chiude sotto le stelle, al “Peppino Mulas” dominano gli errori sotto porta e la fatica delle ultime settimane di preparazione. Per i tecnici è buona l’occasione per riempire il quaderno degli appunti.

Il Fonni è un cantiere aperto, dopo il ripescaggio dei primi di agosto. Pochi si aspettavano di doversi confrontare con la Promozione, che richiede un altro mercato per una rosa più lunga (soprattutto con i fuoriquota). Lo spogliatoio biancoblù sembra un aeroporto, con gente che va e viene. Gli ultimi innesti sono Francesco Dadea e Matteo Bitta, giovani di buone speranze che allargano il parco dei fuoriquota a disposizione di Baralla. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

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