Nonni vigile in strada anche a giugno 

Otto mesi di presidio per garantire la sicurezza degli studenti quartesi, rigorosamente con gilet e paletta d’ordinanza. Divisa che, i nonni vigile quartesi, potranno indossare anche a giugno davanti agli asili comunali.

Ieri la consegna degli attestati per i 47 pensionati residenti in città che dallo scorso ottobre hanno garantito la loro presenza all’ingresso e all’uscita delle varie sedi scolastiche, ricevuti nel centro intergenerazionale di via Brigata Sassari dalla dirigente dell’assessorato ai Servizi sociali del Comune, Lorena Cordeddu, e dal vice comandante della Polizia locale Antonello Angioni. E quest’anno c’è una novità: i volontari che volessero prolungare l’attività anche oltre la scadenza di maggio, potranno farlo. Per il mese di giugno infatti ci si potrà spostare dai plessi scolastici alle sedi di asilo, e fornire così assistenza ai genitori più giovani, in un concreto e prolungato flusso di solidarietà. Non solo: i Servizi sociali del Comune stanno definendo anche altri progetti con attività simili nei parchi, del centro città come il Matteotti e del litorale come il Parodi, o magari davanti a qualche attraversamento pedonale poco rispettato dagli automobilisti.

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