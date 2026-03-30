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Servizi sociali
31 marzo 2026 alle 00:20

«Nomine Plus,  la Giunta spieghi i ritardi» 

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I consiglieri di Oristano al Centro, Giuliano Uras e Roberto Pisanu, chiedono chiarezza sulla «grave carenza delle figure obbligatorie del Plus e conseguenze sul sistema dei servizi sociali nel Comune». Nell’interpellanza in particolare ricordano che «le linee guida del Plus prevedono obbligatoriamente la presenza di tre figure fondamentali per il corretto funzionamento dell’Ufficio di Piano: il responsabile dell’ufficio, il coordinatore tecnico e il funzionario amministrativo», solo che quest’ultima figura «centrale per la programmazione, il coordinamento e l’attuazione degli interventi, risulta assente da oltre un mese, a seguito della riassegnazione ad altro incarico della funzionaria Maria Fara, nominata nel 2019». Come se non bastasse poi «l’amministrazione comunale a sua volta non ha provveduto alla nomina del funzionario amministrativo», con il risultato quindi «di compromettere la capacità operativa dell’Ufficio di Piano» che dovrebbe garantire servizi per le persone di fragili e le famiglie.

A sindaco e assessora ai Servizi sociali si chiedono di conoscere i motivi delle mancate nomine e «se l’amministrazione sia consapevole del grave pregiudizio arrecato alle persone e alle famiglie in condizioni di bisogno a causa di tali ritardi». ( m. g. )

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