Niente segnaletica in via Polonia: raffica di proteste 

Si ferma in via Fiume la nuova segnaletica ma via Polonia è ancora senza strisce. Sono passate settimane da quando è stato steso il nuovo asfalto ma attraversamenti pedonali, stop e linee di mezzeria tardano ad arrivare. Così i pericoli sono all’ordine del giorno anche perché le auto transitano a tutta velocità.

«Non sappiamo più a chi rivolgerci per risolvere questo problema», dice una residente, Cristiana Cannas, «dopo le nostre proteste hanno rifatto la segnaletica in via Fiume ma in via Polonia siamo ancora senza strisce e non ci sono le strisce nemmeno all’incrocio con via Fiume che è pericolosissimo perché le auto arrivano da tre diverse direzioni e il rischio di incidenti è altissimo. Non c’è nemmeno lo stop».

E aggiunge: «Abbiamo sentito dire che il ritardo nella realizzazione della segnaletica è dovuto al caldo, ma è da tanto che siamo in queste condizioni». Tra l’altro in via Polonia era stata chiesta anche la sistemazione di un attraversamento pedonale rialzato proprio per indurre le auto a ridurre la velocità. Proteste anche in via Livatino dove le strisce pedonali sono quasi completamente cancellate.

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