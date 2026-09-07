Nido di vespe asiatiche dentro la parrocchia: «Rischi per i bimbi» 

Intervento straordinario dei Vigili del fuoco di Cagliari, ieri mattina, nei locali della parrocchia di Santa Maria del Suffragio, in via Flavio Gioia 121, al Cep. Allertati dallo storico parroco del rione, il 65enne don Luigi Xaxa, gli uomini in rosso si sono dovuti “confrontare” con un grosso nido di temibili vespe asiatiche localizzato all’interno del cassonetto di una tapparella. Impressionante la scena che si sono trovati di fronte al loro arrivo, intorno alle 10.30, con una delle aule catechistiche infestata dagli insetti. Giganti e particolarmente aggressivi. «Effettivamente ce ne aspettavamo meno, non è infatti la prima volta che ci capita di intervenire per situazioni del genere, ma in questo caso le vespe erano davvero tante», ha rivelato al termine della non semplice bonifica Giuseppe Angioni, caporeparto della prima squadra operativa (“1 A”) dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di viale Marconi. L’intervento è stato eseguito d’urgenza perché l’aula era, per ovvi motivi, inavvicinabile. «C’era un evidente rischio per l’incolumità dei nostri bambini, delle famiglie e di tutte le persone che frequentano la parrocchia», ha sottolineato don Xaxa, visibilmente preoccupato. Per venire a capo del problema è stata usata la cosiddetta “tecnica dei due fori”: nel primo viene inserita la cannula di uno spray insetticida specifico per vespe; il secondo foro serve invece per lo sfiato o per inserire un secondo getto di insetticida e garantire così la saturazione all'interno del cassonetto della serranda.