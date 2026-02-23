VaiOnline
Pirri.
24 febbraio 2026 alle 00:29

Nicola Riva ricorda i campioni dello scudetto, oggi al Teatro Leopardi l’evento con i ragazzi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Appuntamento oggi alle 10, al Teatro scolastico Leopardi di Pirri, con la manifestazione dedicata al Cagliari dello scudetto. All’evento, promosso dalla Municipalità con il coinvolgimento del dirigente scolastico, Valentino Pusceddu, parteciperà il Cagliari Calcio con Nicola Riva, figlio del mitico Gigi e consigliere d’amministrazione della società, insieme a una delegazione di ex calciatori rossoblù. “Quando un’isola intera vinse lo Scudetto, Nicola Riva e gli ex calciatori rossoblù incontrano Pirri: l’epopea dello Scudetto tra sport, cultura e comunità”: è il titolo della manifestazione che è gratuita e aperta a tutti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il Festival

L’Italia canta con Sanremo

l D’Errico
Il focus

A marzo addio ai gettonisti: emergenza al pronto soccorso

Manca il personale, solo 8 medici negli ospedali della Gallura 
Andrea Busia
La tragedia

Una rosa bianca sul banco: «Lorenzo era allegro e solare»

La sindaca sconvolta: «Un dolore che lascia sgomenti e increduli» 
Giovanni Lorenzo Porrà
Il dissesto

Mattarella tra gli sfollati di Niscemi

Il presidente in visita alla frana e alla zona off limits. L’appello: non ci dimentichi 
L’inchiesta

Rogoredo, fermato il poliziotto

Spacciatore freddato: per i pm Cinturrino avrebbe potuto uccidere ancora 