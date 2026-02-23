Nicola Riva ricorda i campioni dello scudetto, oggi al Teatro Leopardi l’evento con i ragazzi 

Appuntamento oggi alle 10, al Teatro scolastico Leopardi di Pirri, con la manifestazione dedicata al Cagliari dello scudetto. All’evento, promosso dalla Municipalità con il coinvolgimento del dirigente scolastico, Valentino Pusceddu, parteciperà il Cagliari Calcio con Nicola Riva, figlio del mitico Gigi e consigliere d’amministrazione della società, insieme a una delegazione di ex calciatori rossoblù. “Quando un’isola intera vinse lo Scudetto, Nicola Riva e gli ex calciatori rossoblù incontrano Pirri: l’epopea dello Scudetto tra sport, cultura e comunità”: è il titolo della manifestazione che è gratuita e aperta a tutti.

