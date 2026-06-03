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Gergei.
04 giugno 2026 alle 00:43

Nella vecchia pescheria apre uno sportello Atm   

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Una vecchia pescheria nella zona storica del paese diventerà presto la casa del primo sportello bancomat di Gergei. Una svolta per gli utenti del Banco di Sardegna che ha dovuto ridurre le giornate di apertura al pubblico subito dopo il Covid e non ha più potuto garantire il funzionamento giornaliero. La banca continuerà a funzionare il lunedì, mercoledì e venerdì, garantendo a breve l’attivazione di questo nuovo servizio proprio nella struttura accanto alla banca e facilmente raggiungibile. «Grazie ad un intervento di riqualificazione», ha detto il sindaco Rossano Zedda «alla determinazione dell’amministrazione e alla sinergia con il Banco di Sardegna potremo potenziare i servizi ai cittadini».

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