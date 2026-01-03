VaiOnline
Commercio.
03 gennaio 2026 alle 01:01

«Natale avaro, si saldi chi può» 

Uno dei periodi peggiori degli ultimi anni: così i commercianti del Corso Garibaldi e vie limitrofe hanno definito gli ultimi giorni a cavallo tra il 2025 e 2026, tra chi ha lavorato bene e chi ha aperto anche alla Vigilia, persino con orario continuato, senza successo. Per Antonio Cambedda di Federmoda Confcommercio, ora si dovrebbe puntare sui saldi che cominciano oggi e dureranno 60 giorni, e a un connubio tra varie attività che possa essere stimolante e coinvolgente. «Non è stato un bel Natale, ma le persone sono uscite di casa - dice Cambedda -. Bisogna sperare in questi saldi, e sul fatto che questi giorni siano ancora in piccolo un periodo di festa che durerà sino al 6».

Il calo delle vendite, la crisi nazionale, il mercato online, l'assenza di un ricambio generazionale incidono fortemente sul futuro delle attività in città. Eppure, i nuoresi sembrano essere usciti di casa nonostante il maltempo, ma le spese risultano essere sempre troppo poche rispetto all'aumento dei costi da sostenere. Insomma: un cane che si morde la coda.

