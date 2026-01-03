VaiOnline
Monserrato.
03 gennaio 2026 alle 01:02

Nascondeva in casa un fucile clandestino, 30enne in manette  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Operazione dei carabinieri durante la notte di Capodanno, a Monserrato, culminata nel recupero di un fucile artigianale e di munizioni e con l’arresto di un giovane di 30 anni, cagliaritano, accusato di detenzione di arma clandestina.

L’operazione è stata condotta dai carabinieri della Stazione con il supporto dei colleghi di Selargius, nel corso di un servizio di controllo del territorio. Intercettato nell’abitato di Monserrato, l’indagato avrebbe cercato di evitare il controllo a un posto di blocco, insospettendo così la pattuglia che a quel punto lo ha inseguito e fermato. Poi le perquisizioni dell’auto e della sua abitazione al termine delle quali i carabinieri di Monserrato e Selargius hanno recuperato l’arma artigianale calibro 12, priva di matricola e il munizionamento. Tutto detenuto illegalmente. L’arma e le munizioni sono state così sequestrate, mentre il giovane è stato accompagnato in caserma e dichiarato in arresto. Poi su disposizione della Procura, il trasferimento nel carcere dui Uta a disposizione del magistrato di turno che ha già ricevuto un dettagliato rapporto dai carabinieri e che dovrebbe interrogarlo nelle prossime ore.

Nella stessa notte i carabinieri hanno effettuato decine di posti di blocco nei centri abitati di Monserrato e Selargius, fermando decine di automobilisti. Alcuni sono stati sottoposti anche all’alcol-test con esito negativo. L’operazione ha interessato anche le periferie dei due centri abitati, la zona industriale di Selargius e le strade di accesso a Monserrato.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Il Cagliari si spegne, al Milan basta un gol

I rossoblù calano alla distanza, decide Leão nella ripresa (0-1) 
l Nello sport
la strage di capodanno

L’indagine dopo il rogo Speranze al minimo per gli italiani dispersi

Crans-Montana, 40 le vittime accertate ma tra gli oltre 100 feriti molti sono gravi 
Per chiudere la partita delle nomine la Giunta attende il responso del Tar sul ricorso per il reintegro di Sensi alla Asl 1

Ultimi tre manager, tra Todde e il Pd risale la tensione

Corsa per la guida delle aziende di Cagliari, Sassari e della Gallura 
Anche il giorno di Capodanno la nave che sta portando a termine la posa del cavo era al largo del litorale di Quartu

«Questo non sarà l’unico Tyrrhenian Link»

«Con la super-produzione di energia serviranno opere simili, ci saranno altre Terra Mala» 
Lorenzo Piras
Il lutto

Marchetti, una vita al servizio della Giustizia

Scompare a 86 anni il primo pm della Dda sarda: sgominò la banda di Is Mirrionis e perseguì i “colletti bianchi” 
Francesco Pinna
Polemica

Giustizia, referendum a fine marzo

Manca l’ufficialità ma il Governo tira dritto sull’ipotesi di voto il 22 e il 23 