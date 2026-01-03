Nascondeva in casa un fucile clandestino, 30enne in manette  

Operazione dei carabinieri durante la notte di Capodanno, a Monserrato, culminata nel recupero di un fucile artigianale e di munizioni e con l’arresto di un giovane di 30 anni, cagliaritano, accusato di detenzione di arma clandestina.

L’operazione è stata condotta dai carabinieri della Stazione con il supporto dei colleghi di Selargius, nel corso di un servizio di controllo del territorio. Intercettato nell’abitato di Monserrato, l’indagato avrebbe cercato di evitare il controllo a un posto di blocco, insospettendo così la pattuglia che a quel punto lo ha inseguito e fermato. Poi le perquisizioni dell’auto e della sua abitazione al termine delle quali i carabinieri di Monserrato e Selargius hanno recuperato l’arma artigianale calibro 12, priva di matricola e il munizionamento. Tutto detenuto illegalmente. L’arma e le munizioni sono state così sequestrate, mentre il giovane è stato accompagnato in caserma e dichiarato in arresto. Poi su disposizione della Procura, il trasferimento nel carcere dui Uta a disposizione del magistrato di turno che ha già ricevuto un dettagliato rapporto dai carabinieri e che dovrebbe interrogarlo nelle prossime ore.

Nella stessa notte i carabinieri hanno effettuato decine di posti di blocco nei centri abitati di Monserrato e Selargius, fermando decine di automobilisti. Alcuni sono stati sottoposti anche all’alcol-test con esito negativo. L’operazione ha interessato anche le periferie dei due centri abitati, la zona industriale di Selargius e le strade di accesso a Monserrato.

