Napoli, Conte rescinde «Due anni fantastici» 

I primi pezzi del mosaico da mettere insieme per formare il quadro che rappresenterà l'immagine del Napoli della prossima stagione cominciano a trovare la loro collocazione. In attesa della presentazione, in calendario domani, dei due consueti ritiri estivi, prima a Dimaro in Val di Sole e poi a Castel di Sangro, in Abruzzo, arriva la notizia dell'addio definitivo di Antonio Conte, il quale ha sottoscritto la rescissione consensuale del contratto. Ne ha dato notizia lo stesso tecnico leccese con un messaggio su Instagram. "Due anni vincenti, di forti emozioni e grande passione!!! Semplicemente. Grazie di cuore Napoli", ha scritto l'allenatore che è rimasto in ottimi rapporti con il presidente De Laurentiis, con i tifosi e con l'intera città di Napoli, nella quale continuerà a mantenere aperta la casa dove ha abitato negli ultimi due anni per essere libero di poter tornare in qualsiasi momento con la moglie e con la figlia che sono molto legate all'ambiente. Nessuna polemica dunque, nessun dissapore con il presidente, ma solo la convinzione di aver esaurito il suo ciclo napoletano. La risoluzione del contratto con Conte consente ora al Napoli di procedere alla formalizzazione del rapporto con Massimiliano Allegri il quale, a sua volta, dovrebbe firmare l'accordo con il Milan. Nel Napoli del futuro sarà protagonista Rasmus Hojlund, l'attaccante danese che Allegri avrebbe già voluto al Milan prima che il Napoli ne ottenesse il prestito dal Manchester United. De Laurentiis ora lo ha acquistato a titolo definitivo.

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