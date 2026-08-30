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31 agosto 2026 alle 01:42

Musica e cibo, folla alla festa della birra 

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Musica, birra, prodotti del territorio e soprattutto tanta partecipazione. Folla da record sabato sera per la seconda edizione della Festa della birra, inserita nel progetto “Identità e Valore”.

«Anche questa scommessa è stata ampiamente ricompensata dalla partecipazione – ha commentato l’assessora alla Cultura Elisabetta Contini –. Già alla prima edizione con il consigliere Simone Santabarbara avevamo percepito il gradimento dell’iniziativa e ieri ne abbiamo avuto la conferma: è stata una scelta corretta con riscontro più che positivo».

Positivo anche il coinvolgimento delle attività produttive, degli artigiani e delle associazioni culturali, tra cui la Pro Loco. «Birre, arrosticini e altri prodotti locali sono andati letteralmente a ruba: gli espositori hanno venduto tutti i prodotti che era stati preparati per la serata», conclude l’assessora.

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