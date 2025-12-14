Muore in ospedale, c’è un’inchiesta 

Bari. È arrivata al pronto soccorso del Policlinico di Bari con dolori al torace e dopo circa sei ore è morta per un sospetto problema cardiaco. «Ci sono stati errori valutativi e gestionali da parte dei medici», attacca la famiglia della paziente, una 39enne barese affetta dalla sindrome di Turner, che ha presentato una denuncia. Immediata la replica dell'ospedale, secondo il quale la donna è stata sottoposta a tutti gli accertamenti clinici, le sono state somministrate terapie, e anche le manovre di rianimazione sono state tempestive.

Interviene la Procura

A stabilire se vi siano responsabilità mediche sarà la magistratura. La Procura ha già aperto un fascicolo per omicidio colposo e iscritto nel registro degli indagati la dottoressa che ha preso in carico la paziente nelle prime ore,. Venerdì è stata eseguita l'autopsia il cui esito si conoscerà tra 90 giorni. La vicenda risale al 7 dicembre. La donna aveva iniziato ad avvertire un dolore toracico intorno alle 14.30 mentre era a casa. Con un’ambulanza del 118 è stata portata al pronto soccorso, dove è arrivata alle 15.44.

Cosa è successo

L'ospedale spiega che al triage le era stato assegnato il codice arancione (urgenza) per dolore toracico ed epigastralgia. In anamnesi risultavano ipertensione arteriosa, diabete mellito e sindrome di Turner. «Sono stati immediatamente avviati gli accertamenti diagnostici e i primi trattamenti» dice il Policlinico: esami ematochimici, tra cui il primo dosaggio di troponina cardiaca, ecg e radiografia del torace e dell'addome. Poi, fa sapere ancora l'ospedale, la paziente ha presentato ripetuti episodi di vomito alimentare. È stata sottoposta a terapia sintomatica, con riferito miglioramento del quadro clinico. Intorno alle 20.40 - aggiungono dal Policlinico -, «la paziente ha improvvisamente accusato un malore con successivo arresto cardiocircolatorio».

La denuncia dei familiari

Nella denuncia la famiglia, assistita dall'avvocato Felice Petruzzella, racconta che non ci sono state più notizie fino a quando i medici rianimatori hanno comunicato il decesso della donna, alle 21.22 stando alla cartella clinica. L'ipotesi diagnostica formulata dai medici ospedalieri è di sospetta dissecazione aortica

